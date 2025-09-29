На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-губернатор Кубани Власов объявил об уходе на СВО

Вице-губернатор Краснодарского края Власов решил уйти на военную операцию
Виталий Тимкив/РИА Новости

И.о. и вице-губернатора Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов объявил о своем уходе на СВО. Об этом он сообщил на заседании расширенного совета атаманов.

«Принял решение уйти в нашу бригаду «Кубань» для выполнения боевых задач специальной военной операции», — сообщил он.

Власов ранее выполнял боевые задачи в Чечне в конце 1990-х и начале 2000-х годов, участвовал в боевых действиях в Грузии в 2008 году. Во время заседания он напомнил о своем боевом опыте.

До этого сообщилось, что бывший депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов заключил контракт с Минобороны РФ и ушел в зону проведения спецоперации. Отмечается, что Бурнашов проходит службу в 88-й разведывательно-диверсионной бригаде «Эспаньола». Отмечается, что большая часть военнослужащих в этом подразделении — футбольные фанаты.

В 2022 году Алексея Бурнашова приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителя власти.

Ранее осужденный за получение взятки экс-чиновник ФТС отправился на СВО.

