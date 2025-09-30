В Узбекистане пророссийского блогера арестовали по доносу проукраинского журналиста

В Узбекистане арестовали по обвинению в разжигании межнациональной розни пророссийского блогера Азиза Хакимова, который известен в республике под псевдонимом Comrade Aziz («Товарищ Азиз»). Об этом сообщает «Лента.ру».

Официально правоохранительные органы обвиняют блогера в высказываниях о политике Узбекистана, о событиях 100-летней давности, об антисоветских деятелях на территории республики. В частности, он раскритиковал решение о реабилитации лидеров басмачей Верховным судом и проведении в стране недели их памяти. Хакимов сравнивал их с террористами. Кроме того, экспертиза посчитала «пропагандой войны» фото времен Великой Отечественной войны с подписью «Вперед, на Киев!».

Отмечается, что блогер уже долгое время боролся с попытками преследования. Уголовное дело против него возбудили после доноса проукраинского журналиста Никиты Макаренко, отмеченного государственными наградами, который обвинил Хакимова в «нивелировании ценности независимости Узбекистана».

В настоящее время Хакимову предъявили обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Узбекистана: «Оскорбление»; «Клевета»; «Наемничество»; «Пропаганда войны». Блогеру грозит до 10 лет лишения свободы.

