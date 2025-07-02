На Украине предложили ввести институт неграждан для поддерживающих Россию

Украинский активист Сергей Притула на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выступил с инициативой ввести на Украине особый статус для граждан, поддерживающих Россию, по аналогии с практикой Латвии и Эстонии.

По словам Притулы, необходимо создать категорию так называемых «неграждан». Люди с таким статусом могли бы проживать в стране и иметь базовые права, но лишались бы политического влияния — права голосовать и быть избранным. Притула разделил украинцев на тех, кто «в окопах», и тех, кто, как он считает, сотрудничает с РФ и ждет «русского мира». При этом он сам признал, что международное право критикует подобные практики.

Инициативу Притулы публично поддержала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, назвав ее «очень правильной».

В Латвии и Эстонии уже существует статус «негражданина». Он накладывает ограничения: запрет на работу в госорганах, создание политических партий и участие в парламентских выборах (хотя голосовать на местных выборах можно). Неграждане получают серые паспорта. Большинство из них — русскоязычные жители. Российские власти неоднократно осуждали эту практику.

Ранее Медведчук заявил о превращении Украины в анти-Россию.