Премьер Польши призвал сдержать «волну пророссийских настроений» в стране

Премьер Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X заявил о росте в стране пророссийских настроений и «антипатии к переживающей трудности Украине».

Он утверждает, что эта волна «подогревается Кремлем и подпитывается искренними страхами и эмоциями».

Туск добавил, что задача политиков заключается в том, чтобы сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению.

«Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса», — добавил премьер.

11 сентября представитель польской партии «Конфедерация» Славомир Ментцен заявил, что Польша не готова к потенциальному военному столкновению с Россией.

В среду Туск заявил, что польские военные зафиксировали не менее 23 БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были сбиты. Премьер обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Это первый случай сбития российских беспилотников над территорией страны, отметил он.

В министерстве обороны Белоруссии заявили, что БПЛА заблудились из-за РЭБ. Минск сразу же передал Варшаве информацию об этом, что позволило уничтожить беспилотники. В России при этом подчеркивают, что страна не наносила ударов по Польше и что дальность действия российских беспилотников не позволяет им достичь этой страны.

Ранее в Польше удивились помощи от Белоруссии во время инцидента с дронами.

