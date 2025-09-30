Врач рассказала, сколько сала можно есть в день

Врач Сластен: в день можно употреблять не более 20–30 граммов сала

Специалисты разрешают употреблять взрослому человеку не более 20–30 граммов сала в день при условии отсутствия заболеваний печени, желчного пузыря и атеросклероза. Об этом сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Марьинской амбулатории Красногорской больницы Юлия Сластен.

«В таком количестве сало не принесет вреда, а напротив, обеспечит организм энергией и необходимыми жирными кислотами», — отметила эксперт.

При этом детям до семи лет есть данный продукт не рекомендуют, а после этого возраста можно употреблять не более 10–15 граммов в день не чаще двух раз в неделю, причем сало должно быть в виде тонкого ломтика с ржаным хлебом и свежими овощами.

«Кроме того, к салу лучше всего добавить овощи и продукты, богатые клетчаткой. Так жир усвоится легче и не будет перегружать пищеварительную систему», — объяснила Сластен.

Гастроэнтеролог уточнила, что польза сала заключается в наличии жирорастворимых витаминов А, Е и D, которые играют роль антиоксидантов и поддерживают работу иммунной системы.

При этом чрезмерное употребление данного продукта может привести к повышению уровня холестерина и увеличению риска атеросклероза.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что сыродавленное масло за счет технологии приготовления позволяет сохранить максимальное количество полезных веществ. По ее словам, такое масло просто выдавливают деревянным прессом. Выход продукта в итоге получается достаточно маленьким, поэтому его стоимость будет выше. При этом в таком масле сохраняются фосфолипиды и витамины.

Ранее нутрициолог развеял миф о пользе популярных утренних каш.