На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нутрициолог развеял миф о пользе популярных утренних каш

Нутрициолог Куликов: в кашах быстрого приготовления никакой пользы нет
true
true
true
close
Shutterstock

Многие люди начинают свой завтрак с каши, и, чем быстрее она готовится, тем чаще она оказывается на полке у потребителя. Однако каши быстрого приготовления, не требующие варки, считаются самыми бесполезными, рассказал «Газете.Ru» директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И.А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ, кандидат технических наук Дмитрий Куликов.

Так, хлопья быстрого приготовления получаются в результате расплющивания зерна до тонкой пластины и термической обработки, поэтому в кашах, которые достаточно залить кипятком на три минуты, никакой пользы нет.

«Но если потребитель выбирает «Геркулес» с высокой продолжительностью варки – такая каша станет отличным источником витаминов группы В и Е, пищевых волокон, снижающих содержание вредного холестерина, растворимой клетчатки – бета-глюкана, улучшающей перистальтику кишечника, углеводов-пентозанов, которые придают уникальную слизистую консистенцию и обволакивают желудок, что положительно сказывается на пищеварении», — отметил он.

При покупке овсянки важно внимательно читать. В составе должны быть хлопья без добавок. Срок годности для зерна в картонной коробке — не более 4 месяцев, в целлофане — не более 1 года. Не используйте просроченные каши.

«Еще одна малополезная каша для взрослых людей — манная. В ней содержится большое количество глютена, зато микроэлементов, витаминов и белка — в минимальных количествах. Кроме того, она может послужить барьером к усвоению витамина D», — рассказал Куликов.

Ранее россиянам назвали идеальный рацион на 1500 ккал, который не заставит голодать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами