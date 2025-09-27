Нутрициолог развеял миф о пользе популярных утренних каш

Многие люди начинают свой завтрак с каши, и, чем быстрее она готовится, тем чаще она оказывается на полке у потребителя. Однако каши быстрого приготовления, не требующие варки, считаются самыми бесполезными, рассказал «Газете.Ru» директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И.А. Рогова Университета РОСБИОТЕХ, кандидат технических наук Дмитрий Куликов.

Так, хлопья быстрого приготовления получаются в результате расплющивания зерна до тонкой пластины и термической обработки, поэтому в кашах, которые достаточно залить кипятком на три минуты, никакой пользы нет.

«Но если потребитель выбирает «Геркулес» с высокой продолжительностью варки – такая каша станет отличным источником витаминов группы В и Е, пищевых волокон, снижающих содержание вредного холестерина, растворимой клетчатки – бета-глюкана, улучшающей перистальтику кишечника, углеводов-пентозанов, которые придают уникальную слизистую консистенцию и обволакивают желудок, что положительно сказывается на пищеварении», — отметил он.

При покупке овсянки важно внимательно читать. В составе должны быть хлопья без добавок. Срок годности для зерна в картонной коробке — не более 4 месяцев, в целлофане — не более 1 года. Не используйте просроченные каши.

«Еще одна малополезная каша для взрослых людей — манная. В ней содержится большое количество глютена, зато микроэлементов, витаминов и белка — в минимальных количествах. Кроме того, она может послужить барьером к усвоению витамина D», — рассказал Куликов.

Ранее россиянам назвали идеальный рацион на 1500 ккал, который не заставит голодать.