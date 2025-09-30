На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Акцизы на алкоголь в России вырастут на 9–31% с 2026 года

«Ъ»: стоимость алкоголя в рознице вырастет вслед за акцизами с января 2026 года
Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

С 1 января 2026 года в России планируется повышение акцизов на алкогольную продукцию на 8,9–31%, что приведет к росту розничных цен. Об этом сообщили эксперты, опрошенные изданием «Коммерсантъ».

Согласно законопроекту, внесенному правительством в Госдуму, ставка акциза для тихих вин увеличится на 31%, до 148 рублей за литр. Для игристых вин повышение составит 8,9%, для плодовых вин — 11,5%, для пива и сидра — 10%. Крепкий алкоголь подорожает на 11,4%.

Эксперты прогнозируют, что бутылка пива подорожает минимум на 8 рублей, а водка — на 30 рублей за бутылку 0,5 л. Импортные вина могут подорожать на 10–15%, а бутылка грузинского вина — на 70–100 рублей. Участники рынка ожидают снижения продаж алкоголя на 10% в 2026 году.

25 сентября «Коммерсантъ» писал, что в России зафиксировали падение продаж крепкого алкоголя. По данным ЕГАИС, с января по август 2025 года розничные продажи водки снизились на 3,94%, до 47,82 млн дал (декалитров), а коньяка — на 9,57%, до 8,19 млн дал. Эксперты объясняют спад ростом акцизов и минимальной розничной цены, а также региональными ограничениями.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительную маркировку метилового спирта.

