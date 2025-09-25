Продажи водки и коньяка в России резко упали из-за акцизов и ограничений

«Коммерсантъ»: продажи коньяка в России снизились почти на 10% с начала года

В России зафиксировали падение продаж крепкого алкоголя. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система), с января по август 2025 года розничные продажи водки снизились на 3,94%, до 47,82 млн дал (декалитров), а коньяка — на 9,57%, до 8,19 млн дал. Эксперты объясняют спад ростом акцизов и минимальной розничной цены, а также региональными ограничениями.

С начала года акциз на этиловый спирт вырос на 15%, до 740 рублей за литр. Минимальная цена водки поднялась на 16,7%, до 349 рублей, а коньяка — на 17%, до 651 рубля. В ряде регионов, где власти дополнительно ограничили время и места продажи алкоголя, падение оказалось более заметным. Так, в Вологодской области, где спиртное разрешено продавать лишь два часа в будние дни, спрос на водку снизился почти на 13%, на коньяк — на 20%.

Похожая динамика наблюдается и в других регионах: в Коми продажи водки упали на 8,6%, в Камчатском крае — почти на 8%, в Костромской области — более чем на 7%. В Бурятии спрос сократился почти на 10%, тогда как в соседнем Забайкалье продажи, наоборот, выросли на 2,8%. Наибольший рост зафиксирован в Северной Осетии (+16,4%), Карачаево-Черкесии (+14%) и Ингушетии (+10,6%).

Участники рынка отметили, что введенные ограничения часто приводят не столько к снижению потребления, сколько к переходу части покупателей в теневой сегмент. В «Росалкогольтабакконтроле» предупреждают: закрытие лицензированных точек стимулирует появление нелегальной продукции.

В то же время региональные власти заявляют и о положительных эффектах. Так, в Коми отметили сокращение числа случаев нарушения общественного порядка на улицах и снижение концентрации граждан «в подпитии» в общественных местах.

