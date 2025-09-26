В Госдуме предложили ввести дополнительную маркировку метилового спирта

В России необходимо ввести обязательную маркировку метанола цветом и запахом, чтобы снизить число отравлений суррогатным алкоголем. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев.

«Нужно лицензировать рынок всевозможных устройств для изготовления алкоголя, помимо этого, нужно маркировать цветом и запахом метиловый спирт, чтобы любой гражданин мог отличить... отраву», — сказал он, комментируя очередной случай массового отравления суррогатным алкоголем в стране.

До этого в Сланцевском районе Ленобласти 19 человек отравились домашним самогоном. У восьми из них подтвердили отравление метанолом. Полицейские уже задержали бутлегеров, которые продавали пол-литра опасного алкоголя по 100 рублей. Ими оказались 78-летний мужчина и 60-летняя работница детского сада. В доме женщины нашли грязный самогонный аппарат, в котором накопился метанол. Сын подозреваемой считает, что его мать непричастна к массовому отравлению. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России выявили схему по уходу от уплаты акцизов на этанол на миллиарды рублей.