В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку рейсов
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

В аэропорту Волгограда временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Утром 29 сентября прием и отправку рейсов приостановили в московском аэропорту Жуковский. Воздушная гавань возобновила работу спустя примерно два часа.

26 сентября в аэропорту Кольцово Екатеринбурга пассажиры авиакомпании Azur Air начали бунтовать из-за задержки рейса в Анталью. Уральский портал E1 писал, что рейс сначала задержали на 16 часов, а позже снова передвинули. В целом пассажиры потеряли более суток отдыха. На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как толпа обступила представителя авиакомпании и скандирует «Самолет».

В авиакомпании объяснили, что задержка рейса обусловлена заменой борта.

Ранее самолет с Песковым и Дюминым не мог вылететь из-за ограничений в Пулково.

