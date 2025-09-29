На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Родители из Красноярска обвинили воспитателя детсада в избиении своего сына

В Красноярске родители обвинили воспитателя в избиении своего сына
true
true
true
close
Telegram-канал Красноярск Главный

В Красноярске родители обвинили педагога в избиении своего сына за то, что он не хотел спать во время тихого часа. Об этом сообщает Telegram-канал «Красноярск Главный».

Инцидент произошел в детском саду на улице Говорова во время тихого часа. По словам родителей, воспитатель избила их сына, который не хотел спать. У ребенка после детского сада обнаружили разбитые до крови губы, а позднее дома на его теле нашли четкие красные следы от ладони.

Родители ребенка обратились с заявлением в полицию. Мальчику выдали направление на медицинское освидетельствование для определения степени тяжести вреда здоровью.

По факту случившегося проводится проверка. Материалы переданы в Следственный комитет для дальнейшего процессуального решения. Заведующая детским садом отстранила воспитателя от работы в данной группе.

Ранее сотрудница детского сада избила годовалого воспитанника и свалила все на другого ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами