Родители из Красноярска обвинили воспитателя детсада в избиении своего сына

В Красноярске родители обвинили воспитателя в избиении своего сына

В Красноярске родители обвинили педагога в избиении своего сына за то, что он не хотел спать во время тихого часа. Об этом сообщает Telegram-канал «Красноярск Главный».

Инцидент произошел в детском саду на улице Говорова во время тихого часа. По словам родителей, воспитатель избила их сына, который не хотел спать. У ребенка после детского сада обнаружили разбитые до крови губы, а позднее дома на его теле нашли четкие красные следы от ладони.

Родители ребенка обратились с заявлением в полицию. Мальчику выдали направление на медицинское освидетельствование для определения степени тяжести вреда здоровью.

По факту случившегося проводится проверка. Материалы переданы в Следственный комитет для дальнейшего процессуального решения. Заведующая детским садом отстранила воспитателя от работы в данной группе.

Ранее сотрудница детского сада избила годовалого воспитанника и свалила все на другого ребенка.