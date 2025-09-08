Сотрудница детского сада избила годовалого воспитанника и свалила все на другого ребенка

В штате Джорджия (США) 54-летнюю воспитательницу детского сада подозревают в жестоком обращении с годовалым мальчиком. Об этом сообщает New York Post.

Педагога арестовали 11 августа после того, как семья ребенка сообщила в правоохранительные органы о жутких синяках, с которыми ребенок вернулся из учреждения, функционирующего при церкви. Изначально сотрудница сада в городе Бейнбридж сказала родителям пострадавшего ребенка, что гематомы образовались из-за того, что другой ребенок избил его пластиковой машинкой. На лице у мальчика было множество синяков, один глаз почти полностью заплыл от отека, а вокруг рта образовались кровавые ссадины. Усомнившись в версии воспитателя, семья запросила записи с камер, установленных в саду. На них было видно, что ребенка избил не другой воспитанник, а работница учреждения.

В конце августа педагога освободили из-под стражи под залог в размере $44 тысячи (более 3,5 млн рублей). Семья пострадавшего была разочарована этим решением, тем не менее, родители дошкольника выразили надежду, что женщина будет наказана по всей строгости закона.

