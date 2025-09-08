На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотрудница детского сада избила годовалого воспитанника и свалила все на другого ребенка

В США воспитательница избила годовалого мальчика и обвинила другого ребенка
City of Bainbridge Public Safety

В штате Джорджия (США) 54-летнюю воспитательницу детского сада подозревают в жестоком обращении с годовалым мальчиком. Об этом сообщает New York Post.

Педагога арестовали 11 августа после того, как семья ребенка сообщила в правоохранительные органы о жутких синяках, с которыми ребенок вернулся из учреждения, функционирующего при церкви. Изначально сотрудница сада в городе Бейнбридж сказала родителям пострадавшего ребенка, что гематомы образовались из-за того, что другой ребенок избил его пластиковой машинкой. На лице у мальчика было множество синяков, один глаз почти полностью заплыл от отека, а вокруг рта образовались кровавые ссадины. Усомнившись в версии воспитателя, семья запросила записи с камер, установленных в саду. На них было видно, что ребенка избил не другой воспитанник, а работница учреждения.

В конце августа педагога освободили из-под стражи под залог в размере $44 тысячи (более 3,5 млн рублей). Семья пострадавшего была разочарована этим решением, тем не менее, родители дошкольника выразили надежду, что женщина будет наказана по всей строгости закона.

Ранее екатеринбурженка обвинила элитный детский сад в травмировании двухлетнего сына.

