25 альпинистов застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги

Группа из 25 альпинистов застряла на Эльбрусе после обрыва канатной дороги. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Согласно указанной информации, люди остались без теплой одежды, документов и снаряжения — вещи лежат в кабинках на канатной дороге, которую опечатали. Все 25 человек совершали восхождение на Эльбрус впервые. Они остановились на высоте 3780 метров и должны были здесь акклиматизироваться. После обрыва канатной дороги гиды сообщили туристам, что спускаться самим нельзя, и им пришлось ночевать в вагончиках и дожидаться помощи.

Группу спустили на более безопасную высоту на «Камазах». Пострадавших нет, однако пока неясно, смогут ли вернуть им их вещи.

Авария произошла 12 сентября. Три человека не выжили.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. На дороге проводилась проверка эксплуатации, должны были провести профилактические работы. Местный Следственный комитет ведет проверку, поскольку посадка людей на дорогу во время профилактики не является законной.

Современная гондольная канатная дорога с 3 по 24 сентября находится на ремонте перед сезоном.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее (в иных случаях высочайшей вершиной Европы считается альпийская гора Монблан). Эльбрус включен в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». За счет хорошо развитой транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему районы очень популярны в рекреационном, спортивном, туристическом и альпинистском плане.

