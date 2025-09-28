Спасатели спустили застрявших альпинистов с Эльбруса

В Кабардино-Балкарии спасатели спустили троих альпинистов с Эльбруса без травм

Спасатели помогли троим альпинистам спуститься с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, врачи не зафиксировали у них травм. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Незадолго до этого в соцсетях стала распространяться информация о травмировании мужчины в составе группы альпинистов. Сообщалось, что спортсмены оказались заблокированы на высоте свыше 5 тыс. метров.

«Все хорошо, их спустили, от медицинской помощи они отказались», — пояснили в ведомстве агентству.

В свою очередь, Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд сообщил, что эти три альпиниста приехали в регион из Белгорода, а помощь им потребовалась в связи с высокой усталостью.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее (в иных случаях высочайшей вершиной Европы считается альпийская гора Монблан). Гора включена в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».

В начале сентября на Эльбрусе нашли тело пропавшего в Кабардино-Балкарии белорусского альпиниста. 26-летний мужчина не выходил на связь с 3 сентября. Он планировал подняться на горную вершину Терсколак, не зарегистрировав маршрут.

Ранее 25 альпинистов застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги.