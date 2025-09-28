На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатели спустили застрявших альпинистов с Эльбруса

В Кабардино-Балкарии спасатели спустили троих альпинистов с Эльбруса без травм
true
true
true
close
Денис Абрамов/РИА Новости

Спасатели помогли троим альпинистам спуститься с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, врачи не зафиксировали у них травм. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Незадолго до этого в соцсетях стала распространяться информация о травмировании мужчины в составе группы альпинистов. Сообщалось, что спортсмены оказались заблокированы на высоте свыше 5 тыс. метров.

«Все хорошо, их спустили, от медицинской помощи они отказались», — пояснили в ведомстве агентству.

В свою очередь, Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд сообщил, что эти три альпиниста приехали в регион из Белгорода, а помощь им потребовалась в связи с высокой усталостью.

Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее (в иных случаях высочайшей вершиной Европы считается альпийская гора Монблан). Гора включена в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».

В начале сентября на Эльбрусе нашли тело пропавшего в Кабардино-Балкарии белорусского альпиниста. 26-летний мужчина не выходил на связь с 3 сентября. Он планировал подняться на горную вершину Терсколак, не зарегистрировав маршрут.

Ранее 25 альпинистов застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами