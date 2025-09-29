На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе запретили возить детей в школу из-за плохих дорог

В Чите запретили возить детей в школу из-за разрушенных дорог
close
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В Чите Забайкальского края запретили возить детей в школу из-за разрушенных дорог. Учеников перевели на дистанционное обучение, пишет местный портал «Чита.Ру».

Комитет образования Газимуро–Заводского округа по решению комиссии по безопасности дорожного движения принял соответствующее решение с 1 октября до особого распоряжения. По данным журналистов, также запретили выезды детей на мероприятия в Газимурский Завод.

«Заместителям директора по УВР, учителям-предметникам, классным руководителям организовать обучение школьников в дистанционном режиме», — сказано в документе.

Уточняется, что исполнение будет на контроле ГИБДД.

Запрет ввели после обращения жителей к главе Забайкалья Александру Осипову на тему состояния дорог. Местные говорят, что ремонт так и не провели, хотя чиновники неоднократно обещали провести работы. По словам людей, сотрудники ГИБДД установили, что дорога разбита и съезды ведут по кюветам.

Ранее автобус со школьниками опрокинулся в кювет в Башкирии.

