Школьный автобус с детьми улетел с дороги в Башкирии

Автобус со школьниками опрокинулся в кювет в Башкирии
Telegram-канал Госавтоинспекция Башкортостана

Школьный автобус с детьми улетел с дороги в Давлекановском районе Башкирии. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции региона.

«По предварительным данным, 59-летний местный житель, управляя школьным автобусом ПАЗ, не справился с управлением и допустил съезд транспорта с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 15-летний пассажир получил травмы», — сообщает канал.

Отмечается, что школьный автобус осуществлял подвоз детей с лицея-интернат города Давлеканово по населённым пунктам района.

До этого пассажирский автобус перевернулся в районе населенного пункта Стрельцы в Тульской области. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением и допустил его съезд на обочину по ходу движения. Впоследствии транспортное средство опрокинулось на крышу.

В результате 15 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний, обратились за медицинской помощью.

Ранее в Иркутске в результате так называемой «игры в шашки» перевернулся маршрутный микроавтобус.

