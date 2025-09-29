На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опоздавшая на поезд девушка кинула камень в машиниста

В Казахстане опоздавшая на поезд 22-летняя девушка бросила камень в машиниста
Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане 22-летняя девушка, опоздавшая на поезд, бросила камень в кабину машиниста и повредила стекло. Об этом сообщает издание NUR.kz со ссылкой на МВД Республики Казахстан.

Инцидент произошел в Акмолинской области на станции Ельтай. Как рассказали в пресс-службе ведомства, девушка опоздала на поезд сообщением Кокшетау - Нурлы Жол и не смогла справиться с эмоциями. Увидев, что двери закрылись, она подобрала камень и бросила в кабину машиниста. В результате камень пробил лобовое стекло.

Нарушительницу привлекли к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества.

Ранее в Подмосковье подростки разгромили вагон поезда и залили перцовкой работников.

