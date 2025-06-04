На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два подростка разгромили вагон поезда и залили перцовкой локомотивную бригаду

В Подмосковье подростки разгромили вагон поезда и залили перцовкой работников
close
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Московской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении двух подростков 2008 и 2009 года рождения по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» за то, что юноши разгромили вагон поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Согласно материалам дела, 2 июня на станции Крутое Горьковского направления молодые люди с помощью огнетушителя побили окна в головном вагоне поезда Апрелевка — Петушки. После этого они распылили баллончик с перцовкой в сторону локомотивной бригады и скрылись с места преступления. Машинисту и его помощнику потребовалась медицинская помощь.

Полицейские установили личности хулиганов и задержали их. Следователь ходатайствует в суде об избрании несовершеннолетним меры пресечения.

«Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь. Обещаю, больше такого не повторится», — заявил один из задержанных на камеру во время беседы со следователем.

Ранее в Москве 14-летняя школьница побила окна у электрички и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами