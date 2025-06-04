Два подростка разгромили вагон поезда и залили перцовкой локомотивную бригаду

В Московской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении двух подростков 2008 и 2009 года рождения по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» за то, что юноши разгромили вагон поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Согласно материалам дела, 2 июня на станции Крутое Горьковского направления молодые люди с помощью огнетушителя побили окна в головном вагоне поезда Апрелевка — Петушки. После этого они распылили баллончик с перцовкой в сторону локомотивной бригады и скрылись с места преступления. Машинисту и его помощнику потребовалась медицинская помощь.

Полицейские установили личности хулиганов и задержали их. Следователь ходатайствует в суде об избрании несовершеннолетним меры пресечения.

«Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь. Обещаю, больше такого не повторится», — заявил один из задержанных на камеру во время беседы со следователем.

Ранее в Москве 14-летняя школьница побила окна у электрички и попала на видео.