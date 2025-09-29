Профессор рассказал о новейших инструментах ИИ в кардиологии

Искусственный интеллект (ИИ) внедряется в медицину крайне активно и быстро. Одним из локомотивов в применении ИИ-инструментов является кардиология. Об этом в большом интервью «Российской газете» сообщил директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор Филипп Копылов.

По его словам, современная медицина смещается от реактивной модели, при которой пациент обращается в к врачу с жалобами, к превентивной — то есть к предотвращению заболеваний.

Отвечая на вопрос корреспондента о создании «цифровых двойников» пациентов, на которых можно будет проверять эффективность той или иной методики лечения, ученый отметил, что на сегодняшний день полноценной технологии не существует, однако наука движется именно в этом направлении.

«Мы уверенно движемся в эту сторону. Уже создаются все более сложные физиологические и патофизиологические модели, в которых можно проигрывать сценарии — например, как повлияет тот или иной препарат на конкретный орган. Пока это происходит точечно, по отдельным параметрам, но это уже первые ростки будущего «цифрового двойника», — сказал Копылов.

Пресс-служба Сбера до этого сообщила, что российский AI-помощник по здоровью на базе нейросетевой модели GigaChat в ходе теста на 30 реальных клинических случаях (отобраны из 200 случайным образом) из журнала New England Journal of Medicine показал 93% точности (28 верных заключений).

Ранее эксперт назвал главную гонку будущего в сфере ИИ.