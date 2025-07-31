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Российский AI-помощник по здоровью научился распознавать редкие патологии

AI-помощник СберЗдоровья показал 93% точности диагностики
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Российский AI-помощник по здоровью на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat в ходе теста на 30 реальных клинических случаях (отобраны из 200 случайным образом) из журнала New England Journal of Medicine показал 93% точности (28 верных заключений), сообщает пресс-служба Сбера.

Тестирование проводилось по методике, аналогичной эксперименту компании Microsoft по проверке решения Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO).

ИИ опирался на базу данных о пациенте (пол, возраст и симптомы). Затем модель запрашивала анализы, визуализацию и консультации.

Как рассказал директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов, технология банка может задавать стандарты в медицинской диагностике.

«Особенно важно, что система демонстрирует гибкость: она пересматривает гипотезы, запрашивает дополнительные данные и даже реагирует на эмоциональную подачу клинических сценариев», — сказал он.

В Сбере отметили, что все клинические случаи маркировались по трем типам сложности. Также ИИ распознавал редкие патологии, среди которых болезнь Уиппла, метгемоглобинемия и другие.

По словам генерального директора Института AIRI Ивана Оселедца, мультиагентные системы способны уверенно находить маскирующиеся патологии за пределами типовых алгоритмов приемного отделения.

«AI-помощник показал, что он способен вовремя перестраивать гипотезу, отбрасывая наиболее вероятную, но ложную дорогу. AI-помощник делал это быстрее, чем ожидал эксперт-наблюдатель с 15-летним стажем в медицине», — сказал он.

AI-помощник был разработан учеными Института AIRI и специалистами СберМедИИ и впервые представлен на конференции AI Journey 2024, после чего прошел пилотное тестирование в приложении медицинской компании «СберЗдоровье». На данный момент им воспользовались уже более 160 тыс. раз.

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