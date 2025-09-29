На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшему замгубернатору Ростовской области продлили арест

РИА Новости: суд продлил арест экс-замгубернатору Ростовской области Кушнареву
true
true
true
close
Shutterstock

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшего замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева на три месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В публикации говорится, что арест Кушнарева должен был закончиться 4 октября, однако прокурор в суде ходатайствовал о продлении меры пресечения.

Защита Кушнарева настаивала на избрании домашнего ареста или применении залога.

«Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить Кушнареву срок содержания под стражей на 3 месяца — по 3 января 2026 включительно», — огласил решение судья.

Помимо этого, суд удовлетворил ходатайство о продлении ареста, наложенного на транспорт, земельные участки и нежилые помещения семьи экс-замгубернатора.

Об аресте имущества политика стало известно в конце апреля. Общая стоимость активов Кушнарева составляет свыше 276,6 млн рублей. По их информации, в числе арестованного имущества — автомобили Toyota Land Cruiser 200, Audi Q5, мотоцикл Harley-Davidson, охотничье ружье Benelli Raffaello, земельные участки, здания и нежилые помещения в Морозовске, Аксайском районе, Ростове-на-Дону, Москве.

Экс-замгубернатор обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, бывший чиновник в октябре прошлого года потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области.

Ранее суд продлил срок домашнего ареста полицейскому по делу Ura.ru.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами