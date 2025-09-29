Бывшему замгубернатору Ростовской области продлили арест

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшего замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева на три месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В публикации говорится, что арест Кушнарева должен был закончиться 4 октября, однако прокурор в суде ходатайствовал о продлении меры пресечения.

Защита Кушнарева настаивала на избрании домашнего ареста или применении залога.

«Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить Кушнареву срок содержания под стражей на 3 месяца — по 3 января 2026 включительно», — огласил решение судья.

Помимо этого, суд удовлетворил ходатайство о продлении ареста, наложенного на транспорт, земельные участки и нежилые помещения семьи экс-замгубернатора.

Об аресте имущества политика стало известно в конце апреля. Общая стоимость активов Кушнарева составляет свыше 276,6 млн рублей. По их информации, в числе арестованного имущества — автомобили Toyota Land Cruiser 200, Audi Q5, мотоцикл Harley-Davidson, охотничье ружье Benelli Raffaello, земельные участки, здания и нежилые помещения в Морозовске, Аксайском районе, Ростове-на-Дону, Москве.

Экс-замгубернатор обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, бывший чиновник в октябре прошлого года потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области.

