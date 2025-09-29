Суд продлил срок домашнего ареста полицейскому по делу Ura.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок домашнего ареста бывшему главе отдела угрозыска городского отделения полиции Андрею Карпову, который является фигурантом дела о получении взятки от журналиста Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Продлили Карпову домашний арест до 4 ноября», — говорится в сообщении.

В июне текущего года Аллаяров был арестован на два месяца.

29 сентября срок его заключения под стражей продлили до 27 октября. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему дяде — Андрею Карпову — в обмен на получение оперативной сводки.

По данным Ura.ru, своим родственникам Карпов признался, что его уговорили дать ложные показания в отношении Аллаярова в обмен на смягчение наказания в отношении него. Мужчину якобы заверили, что его племянник не пострадает — не будет взят под стражу и в итоге получит лишь условный срок.

Аллаяров считает, что его оговорили, чтобы следователи получили основания для проведения следственных действий в отношении Ura.ru.

Ранее в Красноярске экс-полицейский получил тюремный срок за продажу служебных данных.