Суд продлил срок домашнего ареста полицейскому по делу Ura.ru

Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест полицейскому по делу редактора Ura.ru
true
true
true
close
Shutterstock

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок домашнего ареста бывшему главе отдела угрозыска городского отделения полиции Андрею Карпову, который является фигурантом дела о получении взятки от журналиста Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Продлили Карпову домашний арест до 4 ноября», — говорится в сообщении.

В июне текущего года Аллаяров был арестован на два месяца.

29 сентября срок его заключения под стражей продлили до 27 октября. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему дяде — Андрею Карпову — в обмен на получение оперативной сводки.

По данным Ura.ru, своим родственникам Карпов признался, что его уговорили дать ложные показания в отношении Аллаярова в обмен на смягчение наказания в отношении него. Мужчину якобы заверили, что его племянник не пострадает — не будет взят под стражу и в итоге получит лишь условный срок.

Аллаяров считает, что его оговорили, чтобы следователи получили основания для проведения следственных действий в отношении Ura.ru.

Ранее в Красноярске экс-полицейский получил тюремный срок за продажу служебных данных.

