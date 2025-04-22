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Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Ростовской области

Суд арестовал имущество бывшего ростовского замгубернатора на 276 млн рублей
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Александр Блотницкий/РИА Новости

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество семьи экс-заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, общая стоимость которого составляет свыше 276,6 млн рублей. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах региона.

По их информации, в числе арестованного имущества — автомобили Toyota Land Cruiser 200, Audi Q5, мотоцикл Harley-Davidson, охотничье ружье Benelli Raffaello, земельные участки, здания и нежилые помещения в Морозовске, Аксайском районе, Ростове-на-Дону, Москве.

Кушнарев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, бывший чиновник в октябре прошлого года потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области. Бизнесмен обратился в региональное управление ФСБ, после чего Кушнарева задержали при получении первой части взятки.

Кроме того, в ноябре бывший замгубернатора незаконно приобрел пистолет «Кольт» и патроны к нему, которые хранил в своем доме без разрешения.

Ранее в Дагестане арестовали экс-главу Дахадаевского района по делу о мошенничестве.

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