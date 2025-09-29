На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Объявленная в России в розыск ЛГБТ-активистка обжаловала арест

Защита ЛГБТ-активистки Казанцевой обжаловала заочный арест
true
true
true
close
zakatalki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Защита ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-активистки Александры Казанцевой (включена Минюстом РФ в реестр иноагентов) обжаловала заочный арест по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, апелляционная жалоба уже зарегистрирована в суде, однако дата ее рассмотрения еще не назначена.

26 сентября Хорошевский районный суд заочно арестовал Казанцеву. Ее подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. В марте текущего года девушку объявили в розыск.

Иноагентом Казанцеву признали в 2023 году. Тогда Минюст сообщил, что девушка проживала за границей, пропагандировала там ЛГБТ, а также собирала деньги для нужд Украины. Казанцева была несколько раз оштрафована из-за отсутствия плашки о статусе иноагента в публикациях.

Ранее Казанцева прокомментировала свой арест.

