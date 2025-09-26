Суд заочно арестовал ЛГБТ-активистку Александру Казанцеву

Хорошевский районный суд заочно арестовал секс-просветительницу и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-активистку Александру Казанцеву (признана иноагентом). Об этом следует из данных в картотеке суда.

Казанцеву подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. В марте этого года девушку объявили в розыск.

Иноагентом ее признали в 2023 году. Тогда Минюст сообщил, что Казанцева проживала за границей, пропагандировала там ЛГБТ, а также собирала деньги для нужд Украины. Казанцева была несколько раз оштрафована из-за отсутствия плашки о статусе иноагента в публикациях.

26 сентября Министерство юстиции обновило список иноагентов, добавив экс-владельца The Moscow Times (признано в РФ иностранным агентом) Демьяна Кудрявцева (признан в РФ иностранным агентом) и кинокритика Зинаиду Пронченко (признана в РФ иностранным агентом). Помимо них, иноагентами был признаны журналист Андрей Калитин (признан в РФ иностранным агентом) и адвокат Pussy Riot Дмитрий Захватов (признан в РФ иностранным агентом). В реестр также была внесена независимая литературная премия «ДАР» (организация признана в РФ иностранным агентом).

Ранее Володин рассказал об ужесточении законодательства об иноагентах за их действия против РФ.