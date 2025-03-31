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Сашу Казанцеву объявили в розыск

Блогершу Сашу Казанцеву добавили в базу федерального розыска МВД
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zakatalki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская блогерша Саша Казанцева добавлена в базу федерального розыска МВД.

К карточке активистки и писательницы указано «разыскивается по статье УК», однако по какой именно статье возбуждено уголовное дело, не уточняется.

В феврале 2023 года Минюст внес Сашу Казанцеву в реестр иностранных агентов в связи с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и сбором финансовых средств в поддержку Украины.

Казанцева была несколько раз оштрафована из-за отсутствия плашки о статусе иноагента в публикациях. Новый протокол о нарушении закона об иноагентах в отношении Казанцевой рассмотрят 21 апреля.

Блогерше 38 лет, в данный момент она проживает за рубежом.

Накануне бывший бас-гитарист группы «Король и Шут» Александр Балунов (признан в РФ иностранным агентом) (он же — Балу) был внесен в реестр иностранных агентов.

Ранее популярного тиктокера задержали за обман пенсионерки на 19 млн рублей.

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