Саша Казанцева прокомментировала свой арест: «В целом все неплохо»

Блогерша Казанцева предположила, что ее могли арестовать еще в 2022 году

Блогерша и писательница Александра (Саша) Казанцева (признана в РФ иностранным агентом) прокомментировала свой заочный арест. Об этом она написала в одном из своих Telegram-каналов.

«В понедельник помимо работы пойду к юристам выяснять, что мне теперь еще нельзя и где надо настелить каких соломок, чтоб не сильно меня это [задевало]», — высказалась она.

По мнению проживающей в Европе Казанцевой, если бы она осталась в России, ее могли арестовать еще в 2022 году.

«Так что в целом все и неплохо», — заключила она.

Казанцеву подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. В марте этого года девушку объявили в розыск.

Иноагентом ее признали в 2023 году. Тогда Минюст сообщил, что Казанцева проживала за границей, пропагандировала там ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а также собирала деньги для нужд Украины. Казанцева была несколько раз оштрафована из-за отсутствия плашки о статусе иноагента в публикациях.

