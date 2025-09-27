На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Саша Казанцева прокомментировала свой арест: «В целом все неплохо»

Блогерша Казанцева предположила, что ее могли арестовать еще в 2022 году
true
true
true
close
zakatalki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и писательница Александра (Саша) Казанцева (признана в РФ иностранным агентом) прокомментировала свой заочный арест. Об этом она написала в одном из своих Telegram-каналов.

«В понедельник помимо работы пойду к юристам выяснять, что мне теперь еще нельзя и где надо настелить каких соломок, чтоб не сильно меня это [задевало]», — высказалась она.

По мнению проживающей в Европе Казанцевой, если бы она осталась в России, ее могли арестовать еще в 2022 году.

«Так что в целом все и неплохо», — заключила она.

Казанцеву подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. В марте этого года девушку объявили в розыск.

Иноагентом ее признали в 2023 году. Тогда Минюст сообщил, что Казанцева проживала за границей, пропагандировала там ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а также собирала деньги для нужд Украины. Казанцева была несколько раз оштрафована из-за отсутствия плашки о статусе иноагента в публикациях.

Ранее кинокритик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) высказался о своем уголовном деле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами