На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае протестировали инъекцию от старости

Cell: в Китае протестировали новую инъекцию для замедления старения
true
true
true
close
Depositphotos

Группа исследователей из Китая успешно протестировала экспериментальную инъекцию, способную замедлять процессы старения организма. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

Созданный препарат активирует иммунную систему, нацеливая ее на уничтожение сенесцентных клеток. Так называют стареющие клетки, которые утратили способность к делению, но по прежнему сохраняются или накапливаются в тканях, нарушая их работу. Введение генетически модифицированных стволовых клеток, устойчивых к признакам старения, позволило добиться выраженного омолаживающего эффекта.

По данным авторов исследования, в ходе 12-недельных тестов отмечалось улучшение состояния мозга, памяти, мышечной ткани, репродуктивной функции и ряда внутренних органов. Также наблюдался внешний антивозрастной эффект : кожа и волосы испытуемых демонстрировали признаки восстановления. Ученые оценивают этот эффект как эквивалентный «омоложению» примерно на семь лет.

Исследователи подчеркивают, что работа находится на ранней стадии, и для подтверждения эффективности и безопасности подхода необходимы более масштабные клинические испытания.

Ранее россиянам рассказали, в каком месяце лучше всего делать прививку от гриппа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами