В России создали национальный калькулятор биологического возраста

Константин Михальчевский/РИА Новости

ННГУ им. Лобачевского и сеть клиник «Атлас» представили первый национальный калькулятор биологического возраста «Атлас», учитывающий композиционный состав тела. Биологический возраст организма определяется на основе 74 показателей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сети клиник «Атлас».

Искусственный интеллект обучался на 150 тысячах обезличенных показателей здоровья россиян и 200 критериях состояния организма, в которые входили 100 видов маркеров крови и 100 видов показателей строения тела. Калькулятор учитывает параметры композиции тела, показатели метаболизма, воспалительного, иммунного и эндокринного старения. Особенность разработки в том, что система не просто выдает показатель возраста, но и объясняет, какие показатели на него влияют. На основе полученных данных врач может подобрать наиболее подходящую терапию.

«Из-за сложности процесса старения найти какой-либо один показатель скорости биологического старения невозможно. В парадигме превентивной медицины и медицины долголетия наряду с классическими методами диагностики необходимы интегративные. Оценка биологического возраста помогает учесть сразу несколько десятков биомаркеров и объективно оценить процесс старения», — рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт, специалист превентивной медицины Кирилл Белан.

Ранее врачам приходилось использовать иностранные калькуляторы, которые не совсем подходят для российской популяции из-за объективных различий в образе жизни и общем уровне здоровья. Национальный калькулятор позволяет объективно оценить скорость старения и, что самое главное, на основе этого разработать план по снижению биологического возраста и укреплению здоровья россиян.

Чтобы оценить биологический возраст, достаточно сдать кровь и пройти биоимпедансный анализ состава тела. Стоимость комплексной программы, включающей все исследования, расчет биологического возраста и консультация врача превентивной медицины по итогам составляет 35 тыс. руб.

