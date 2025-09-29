Синоптик предупредил москвичей о резком понижении температуры

Синоптик Вильфанд: в ночь на 30 сентября в Москве температура опустится до -2 °С

Москва в начале недели окажется под воздействием холодной части антициклона, температура воздуха обретет отрицательные показатели не только в области, но и в городе. Об этом в интервью RT заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже в ближайшую ночь прогнозируются отрицательные температуры. Температура будет преобладать -1...+2 °С и даже до -2 °С в спальных районах», — заявил он.

По словам Вильфанда, такая же погода будет в ночь на среду и в четверг. Он отметил, что дневные температуры в регионе «тоже не очень высокие».

Синоптик рассказал, что 29 сентября температура воздуха в столице будет колебаться в диапазоне от 9°С до 10°С, во вторник погода сохранится, но ближе к ночи опустится в области до 6°С — 7°С. После этого начнется небольшое повышение температуры.

«Дело в том, что антициклон будет отходить на восток. И воздушные массы будут перемещаться в Москву не с северо-востока, а с востоко-юго-востока», — объяснил Вильфанд.

При этом к пятнице, 3 октября, температура воздуха будет находиться в пределах 12 — 14 °С.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что к концу недели, которая началась с 29 сентября, в Москве ожидается небольшое потепление, погода станет более облачной, дневные температуры будут держаться в пределах +8…+13°C.

Ранее сообщалось, что на трети территорий России выпал снег, который не растает.