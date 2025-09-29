На трети территорий России выпал снег, который не растает

Снег покрыл не менее 30% России и не растает в ближайшее время из-за холодной погоды. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что в северных половинах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже лежит снег. Это соответствует климатическому графику.

А вот снежная погода на Урале — редкое событие, отметил Вильфанд.

До этого он говорил, что на всей европейской части России температура ниже нормы из-за влияния холодных воздушных масс. Это тоже нечасто встречающийся процесс на такой большой территории.

Метеоролог рассказал, что в ближайшее время в Приволжском федеральном округе ночная температура везде будет отрицательной, а столбик термометра покажет -5...-8°C. В Южном федеральном округе температура будет колебаться в диапазоне -2...-4°C. Аналогичные погодные условия ожидаются в Северо-Западном федеральном округе на Урале, где уже выпал снег и низкие температуры фиксируются даже в дневное время.

