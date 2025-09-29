Синоптик спрогнозировала потепление в Москве

К концу недели, которая началась с 29 сентября, в Москве ожидается небольшое потепление, погода станет более облачной, дневные температуры будут держаться в пределах +8…+13°C. Об этом газете «Известия» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура воздуха ночью в этот период составит +2…+7°C.

«Как говорится, существенное повышение не ожидается, но погода, скажем так, будет помягче, потому что северо-восточный ветер всегда приносит ощущение озноба», — уточнила эксперт.

Синоптик добавила, что днем в Москве на неделе будет около +10°C, осадки до конца рабочей недели не прогнозируются. При этом в субботу, 4 октября, возможен кратковременный дождь.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что на всей европейской части России температура ниже нормы из-за влияния холодных воздушных масс. Синоптик уточнил, что они будут двигаться с севера, северо-запада и северо-востока. Метеоролог добавил, что в Приволжском федеральном округе ночная температура везде будет отрицательной, а столбик термометра покажет -5...-8°C.

Ранее сообщалось, что на трети территорий России выпал снег, который не растает.