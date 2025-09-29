Прокуратура потребовала для поджигателя ТЦ в Вильнюсе четыре года заключения

В Литве потребовали осудить на четыре года украинца, обвиняемого в терроризме

Государственный обвинитель потребовал для гражданина Украины Даниила Бардадима, задержанного в Литве по делу о поджоге торгового центра (ТЦ) IKEA, четыре года лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокурора Томаса Улдукиса.

«Прокуратура, оценив все обстоятельства содеянного, предложила назначить обвиняемому четыре года лишения свободы», — рассказал он.

При этом максимальный срок по предъявленному Бардадиму обвинению мог составить 10 лет тюремного заключения.

В мае 2024 года два молодых человека подожгли ТЦ IKEA в Вильнюсе. Как выяснили следователи, за поджогом стояли два гражданина Украины. Один из них — Даниил Бардадим — в момент совершения преступления был несовершеннолетним. Молодого человека задержали 13 мая 2024 года на территории Литвы, после чего ему было предъявлено обвинение в терроризме. Другому подозреваемому удалось скрыться, но позднее его взяли под стражу в Польше.

Как писало агентство Reuters, в Литве поджог торгового центра связали с деятельностью российской военной разведки. Расследование показало, что происшествие якобы связано с РФ через длинную цепочку посредников.

Ранее в Перми возбудили дело о теракте из-за поджога, устроенного двумя школьниками.