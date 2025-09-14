15-летний школьник из Перми стал фигурантом дела о терроризме

В Перми возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего после попытки поджога на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда.

По версии следствия, подростки 11 и 15 лет пытались поджечь релейный шкаф «в целях дестабилизации деятельности органов власти». Так как младший из поджигателей еще не достиг возраста уголовной ответственности, уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт» было возбуждено в отношении его старшего приятеля.

12 сентября суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения и отправил юношу под домашний арест до 10 ноября 2025 года. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

До этого под Петербургом 18-летнего юношу задержали из-за комментариев в Telegram. По версии следствия, в период с декабря 2024 года по апрель 2025 года он оставил в одном из мессенджеров несколько комментариев, содержащих публичное оправдание терроризма и одобрение деятельности террористической организации. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Юноше грозит реальное лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее российский подросток изготавливал на дому взрывные устройства и попался.