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Россию обвинили в причастности к поджогу магазина IKEA в Литве

Литва связала российскую военную разведку с поджогом магазина IKEA в Вильнюсе
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Ints Kalnins/Reuters

Российская военная разведка стоит за поджогом магазина IKEA в Вильнюсе в мае 2024 года, подозреваемый по этому делу находится под стражей в Польше вместе с другими лицами, причастными к аналогичным преступлениям. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Литвы Артурас Урбелис, передает Reuters.

По его словам, литовское расследование показало, что поджог магазина связан с РФ через длинную цепочку посредников.

«Это связано с военной разведкой, со службами безопасности», — сказал Урбелис журналистам.

Предположительно, рассказал он, нападение совершили двое граждан Украины, один из которых несовершеннолетний.

Как отмечает агентство, западные чиновники заявляют, что в последние годы в Европе резко возросло количество случаев саботажа, часть из них, предположительно, связана с оплачиваемыми Россией агентами. Российская сторона регулярно отрицает какую-либо причастность к этим инцидентам.

В начале марта попытку диверсии начали расследовать на острове Готланд в Балтийском море, принадлежащем Швеции.

Ранее Песков высказался о сворачивании США проекта по борьбе с «российской угрозой».

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