Россиянам рассказали, можно ли переборщить с минералкой

Врач Кашух: минеральную воду следует пить только в оздоровительных целях
Freepik.com

Минеральная вода в избыточном количестве сильно нагружает почки и повышает артериальное давление. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

К слову, обратить внимание следует не только на состав минеральной воды, но и обыкновенной — из кулера. Как сообщила в интервью газете «Известия» эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова, загрязненный кулер может стать причиной бактериального заражения, например, кишечной палочкой.

Кашух отметила, что лечебно-столовая минеральная вода содержит соли, микроэлементы и биологически активные вещества.

«Многие десятилетия ее использовали в качестве лечения при гастритах и язвенной болезни, для стимуляции желчеоттока и перистальтики кишечника. Но с появлением современных лекарственных препаратов надобность в минеральной воде отпала. Сейчас ее пьют в качестве дополнительного лечения, но больше для поддержания здоровья», — сказала специалист.

Она добавила, что минеральная вода, как правило, назначается врачом в рамках санаторно-курортного лечения, поэтому употреблять ее по своему усмотрению не рекомендуется.

В августе стало известно, что в 2025 году система цифровой маркировки «Честный знак» предотвратила реализацию более 50 миллионов единиц бутилированной воды, зафиксировав многочисленные нарушения.

Наиболее часто встречающимися нарушениями стали: повторные попытки продажи (20,8 млн случаев), подозрения в подделке (13 млн случаев) и реализация продукции с истекшим сроком годности (10,7 млн случаев).

Более 75% от общего числа выявленных нарушений были зафиксированы в небольших розничных магазинах.

Ранее врач назвал главные симптомы обезвоживания.

