В России выявили массовую продажу воды с нарушениями

В 2025 году система цифровой маркировки «Честный знак» предотвратила реализацию более 50 миллионов единиц бутилированной воды, зафиксировав многочисленные нарушения. Об этом сообщают «Известия».

Наиболее часто встречающимися нарушениями стали: повторные попытки продажи (20,8 млн случаев), подозрения в подделке (13 млн случаев) и реализация продукции с истекшим сроком годности (10,7 млн случаев).

Более 75% от общего числа выявленных нарушений были зафиксированы в небольших розничных магазинах.

Согласно ГОСТ 32220-2013, срок годности бутилированной воды устанавливается производителем и должен быть согласован с санитарно-эпидемиологическими службами. Несмотря на естественную вечность воды, после ее извлечения из природных источников срок годности определяется условиями хранения, качеством упаковки и применяемыми методами обработки.

