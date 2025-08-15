Врач назвал главные симптомы обезвоживания

Сухость кожи, жажда и темный цвет мочи могут сигнализировать об обезвоживании организма. Об этом Pravda.Ru рассказал практикующий врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко.

«Если совсем уже мы говорим о тяжелых случаях обезвоживания, там появляется менее обильное мочеиспускание, урина приобретает более темный цвет», — уточнил эксперт.

По его словам, в этом случае пациент может столкнуться с усталостью и головной болью. Чтобы избежать этого, врач призвал пить достаточное количество обычной воды. Чтобы сохранить в организме электролиты, можно ее немного подсолить, добавил Евдокименко.

Врач Екатерина Дмитренко до этого говорила, что в жаркую погоду важно пить больше чистой воды, а также добавлять в рацион минеральную воду и богатые минералами продукты, чтобы избежать обезвоживания. По ее словам, потребление чистой воды без восполнения электролитов грозит обратным эффектом.

Чтобы восполнить минеральные вещества, она посоветовала пить минеральную воду с правильным составом, а также потреблять продукты, богатые минералами (зелень, орехи, овощи, рыба). Кроме того, можно добавлять щепотку гималайской соли в воду.

