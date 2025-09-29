Масштабная проверка систем оповещения населения пройдет на этой неделе в России

МЧС России проведет 1 октября масштабную проверку систем оповещения населения по всей стране. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Информация также будет доступна в мобильном приложении министерства.

В МЧС напомнили, что, услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

Плановые проверки предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Они проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения. Последняя проверка систем была проведена в марте 2025 года.

Ранее хакеры включили в московском автобусе оповещение об угрозе ядерной бомбардировки.