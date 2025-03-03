МЧС предупредило о проверке систем оповещения по всей России

МЧС: 5 марта в регионах России прозвучат сирены и громкоговорители

По всей России 5 марта прозвучат сирены и громкоговорители, а на телеканалах и на радио будет озвучен сигнал «Внимание всем». Об этом россиян предупредили в Telegram-канале МЧС России.

«5 марта в регионах страны зазвучат электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов пройдет сигнал «Внимание всем», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, специалисты ведомства дважды в год проводят полную плановую проверку всех систем оповещения. Меры проводятся для проверки систем оповещения в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций в стране.

В МЧС призвали граждан не волноваться и сохранять спокойствие.

До этого власти Псковской области провели проверку работы сирен. Их включили утром, 5 февраля.

Российские регионы ежегодно проверяют работоспособность системы оповещения. Этому вопросу в последнее время уделяют больше внимания из-за угрозы налетов беспилотников или ракетной опасности, которой подвержены некоторые субъекты.

Ранее в Госдуме объяснили, почему жителей Волгограда не оповестили о налете БПЛА.