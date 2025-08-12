Хакеры включили в московском автобусе оповещение об угрозе ядерной бомбардировки

В московском автобусе хакеры включили оповещение с записью об угрозе ядерной бомбардировки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Утром в автобусе маршрута 191, следовавшем по направлению до МЦД Грачевская, в салоне включили запись с угрозой ядерной бомбардировки и призывом пройти в убежище: «Внимание, внимание Украина угрожает нам ядерной бомбардировкой, всем пройти в убежище», — сообщает канал.

В транспортной структуре города подтвердили, что хакерской атаке подверглись сразу несколько автобусов коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз». Проводится проверка.

