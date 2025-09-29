Власти окажут помощь родственникам погибших во время атаки БПЛА на Воскресенск

Омбудсмен Мишонова: семье погибших при атаке БПЛА на Воскресенск окажут помощь

Семье пожилой женщины и ее внука, которые погибли во время ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воскресенск в Московской области, окажут всю необходимую помощь. Об этом в своем Telegram-канале написала детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

«Вся помощь, как сказал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, будет оказана», — отметила она.

Также ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал глава округа Воскресенск Алексей Малкин. Он выразил соболезнования гражданам, потерявшим своих близких, и пообещал, что им будет оказана необходимая помощь.

«Проведем оценку ущерба. На месте работают все экстренные службы», — подчеркивается в заявлении.

На фоне произошедшего Малкин призвал местных жителей не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

Воскресенск подвергся атаке БПЛА в ночь на 29 сентября. В результате ударов в одном из частных жилых домов произошел пожар. В тот момент внутри находились 76-летняя женщина и ее шестилетний внук, их спасти не удалось.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадала супружеская пара.