На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над регионами России сбили более 80 БПЛА. Военная операция, день 1314-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1314-й день
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости
Над регионами России ночью сбили 84 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. По словам спецпредставителя президента США Кита Келлога, Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием. МИД Венгрии предложил Украине отказаться от территорий для мира. Никаких сигналов из Киева о возможном возобновлении переговоров российской и украинской делегаций пока нет, сообщили в Кремле. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:03

В Киеве сотни ресторанов готовятся к закрытию из-за выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, пишет украинское издание «Экономическая правда».

9:00

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через почти 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

8:40

❗️Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов, число пострадавших увеличилось до трех, сообщил Вячеслав Гладков.

8:29

Расчеты FPV-дронов батальона «Феникс» 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады группировки войск «Север» ежедневно уничтожают боевую технику и личный состав подразделений ВСУ в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ.

8:28

Восстановительные работы после вчерашнего ракетного обстрела в Белгороде и Белгородском районе продолжались всю ночь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Основная часть работ по восстановлению электроэнергии выполнена. Осталось еще небольшое количество абонентов, которые нужно подключить», — отметил он в Telegram-канале.

8:21

В Белгородской и Курской областях отменили ракетную опасность, сообщили власти.

8:19

Авиационную опасность объявили в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России.

8:17

В Крыму объявлена авиационная опасность, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России.

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, отмечается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Кроме того, приостановил работу морской пассажирский транспорт Севастополя.

8:16

⚡️Россия отреагирует как суверенная страна в случае, если кто-то будет сбивать объекты в ее воздушном пространстве, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

8:15

ВСУ ни разу за сутки не обстреляли территорию ДНР, сообщили в республике.

8:14

Заявление Владимира Зеленского о якобы угрозе появления российских БПЛА в Италии неверно и лишь излишне драматизируют ситуацию, заявил глава МИД республики Антонио Таяни.

«Подчеркну, что я не думаю, что <…> [Россия] хочет Третьей мировой войны. Я абсолютно в этом уверен, поэтому я хочу успокоить всех итальянцев», — цитирует его РИА Новости.

8:12

На территории Белгородской и Курской областей объявлена ракетная опасность, сообщили власти.

8:09

Никаких сигналов из Киева о возможном возобновлении переговоров российской и украинской делегаций пока нет, сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине», — сказал он.

Кроме того, Киев по-прежнему не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп, добавил Песков.

8:07

Государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр предложил Украине отказаться от пятой части территории в обмен на мирное урегулирование конфликта.

«Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», — цитирует его портал Telex.

8:05

⚡️Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью Fox News.

Решение о передаче ВСУ крылатых ракет Tomahawk еще не принято, уточнил он.

8:03

🔴Ночью над регионами России средства ПВО перехватили и уничтожили 84 беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

В частности, над Брянской областью сбили 24 БПЛА, Белгородской — 21, Смоленской и Воронежской — по девять, Калужской — семь, Московской — четыре, Орловской — три, Курской — один.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1314-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Дания подняла над Балтикой истребитель на фоне сообщений о БПЛА
Венгрия призвала Украину отказаться от территорий
В Кремле оценили перспективы возобновления диалога с Украиной
Российский тренер рассказал о претензиях к ЦСКА
Россиянам рассказали, как повлияют на авторынок новые ставки утильсбора
Россиянка уехала в Таиланд работать моделью, но попала в рабство
Россиянам рассказали, когда возможен «пузырь» на рынке недвижимости
Новости и материалы
Мошенники начали атаковать девушек в день рождения через «доставку подарков»
Стало известно, какой будет инфляция к концу года
На Западе сравнили обстановку в Европе с началом Первой мировой войны
В Воронеже годовалый мальчик попал в больницу после избиения матерью
Аксенов заявил о притеснениях русских в Донбассе и Новороссии
В ЕС назвали предварительную дату согласования конфискации активов России
Опрос показал, как россияне собираются жить после выхода на пенсию
Российские дилеры начали получать седаны Belgee S50
Губернатор сообщил о новых повреждениях после обстрелов Белгорода
Европа предупредила Россию о решении сбивать российские самолеты
Бывший глава сил НАТО в Европе предложил ввести бесполетную зону над Украиной
Безработица в России оказалась самой низкой в G20
Игрок «Пари НН» о поражении от «Спартака»: нужно забирать очки у команд, равных нам
Священники в Новой Зеландии приковали себя цепями в знак солидарности с Палестиной
Стало известно, сколько россияне тратят на питание детей-школьников
В Приморском крае девочка выпала из кузова на ходу, ее не спасли
Россияне назвали, когда стоит задумываться о будущей пенсии
Стало известно, что военные ВСУ убили сдающихся в плен сослуживцев
Все новости
Израильские военные взяли в осаду больницу в Газе
Глава МИД Италии сделал резкое заявление после слов Зеленского о России
Оппозиция Молдавии опередила партию Санду на парламентских выборах
Потерпевшие рассказали, как напавшие на «Крокус» террористы общались между собой
В Швеции обсуждают создание собственного ядерного оружия
Кинопоиск не стал обжаловать штраф за пропаганду ЛГБТ
«Оно» по Кингу, «Ведьмак» с Хемсвортом, возвращение Козловского и еще 10 сериалов октября
29 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 29 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Русские должны проснуться». В США обвинили Москву в отказе от переговоров по Украине
Вэнс сообщил об отказах России от встреч по Украине
«Карусели», кибератаки и откровение Дурова: как в Молдавии проходят выборы в парламент
Додон сообщил, что власти Молдавии готовятся аннулировать итоги выборов
«Об этом лучше не говорить, все понимают». Москва не рекомендует бить по Кремлю
Песков: все понимают, что лучше не говорить о попытке Киева атаковать Кремль
«Криворукая ПВО снесла квартал таунхаусов». Последствия массированного удара по Киеву
Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и ВПК Украины
ВСУ дважды атаковали Белгород. Военная операция, день 1313-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1313-й день
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами