Над регионами России сбили более 80 БПЛА. Военная операция, день 1314-й

В Киеве сотни ресторанов готовятся к закрытию из-за выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, пишет украинское издание «Экономическая правда».
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через почти 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
❗️Белгород за последние сутки подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов, число пострадавших увеличилось до трех, сообщил Вячеслав Гладков.
Расчеты FPV-дронов батальона «Феникс» 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады группировки войск «Север» ежедневно уничтожают боевую технику и личный состав подразделений ВСУ в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ.
Восстановительные работы после вчерашнего ракетного обстрела в Белгороде и Белгородском районе продолжались всю ночь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Основная часть работ по восстановлению электроэнергии выполнена. Осталось еще небольшое количество абонентов, которые нужно подключить», — отметил он в Telegram-канале.
В Крыму объявлена авиационная опасность, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России.
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, отмечается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Кроме того, приостановил работу морской пассажирский транспорт Севастополя.
⚡️Россия отреагирует как суверенная страна в случае, если кто-то будет сбивать объекты в ее воздушном пространстве, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Заявление Владимира Зеленского о якобы угрозе появления российских БПЛА в Италии неверно и лишь излишне драматизируют ситуацию, заявил глава МИД республики Антонио Таяни.
«Подчеркну, что я не думаю, что <…> [Россия] хочет Третьей мировой войны. Я абсолютно в этом уверен, поэтому я хочу успокоить всех итальянцев», — цитирует его РИА Новости.
Никаких сигналов из Киева о возможном возобновлении переговоров российской и украинской делегаций пока нет, сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине», — сказал он.
Кроме того, Киев по-прежнему не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп, добавил Песков.
Государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр предложил Украине отказаться от пятой части территории в обмен на мирное урегулирование конфликта.
«Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», — цитирует его портал Telex.
⚡️Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью Fox News.
Решение о передаче ВСУ крылатых ракет Tomahawk еще не принято, уточнил он.
🔴Ночью над регионами России средства ПВО перехватили и уничтожили 84 беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
В частности, над Брянской областью сбили 24 БПЛА, Белгородской — 21, Смоленской и Воронежской — по девять, Калужской — семь, Московской — четыре, Орловской — три, Курской — один.