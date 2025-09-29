Над регионами России сбили более 80 БПЛА. Военная операция, день 1314-й

8:09

Никаких сигналов из Киева о возможном возобновлении переговоров российской и украинской делегаций пока нет , сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине», — сказал он.

Кроме того, Киев по-прежнему не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп, добавил Песков.