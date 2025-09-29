Губернатор сообщил о сбитых дронах и пожаре в Подмосковье

Воробьев: в Воскресенске и Коломне средства ПВО уничтожили четыре дрона

Силы противовоздушной обороны Московской области сбили четыре беспилотника на территории Воскресенска и Коломны. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, в Воскресенске во время пожара в частном доме два человека — 76-летняя женщина и ее шестилетний внук — получили травмы, несовместимые с жизнью. В нескольких домах города зафиксировали повреждения окон и фасадов, нарушено уличное освещение.

Воробьев отметил, что кроме указанного случая других пострадавших нет, а на месте работают экстренные службы. Жителям, нуждающимся во временном размещении, предоставят жилье и окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Вечером 22 сентября на подлете к Москве было сбито более 20 беспилотников. В столичных аэропортах на фоне массированной атаки украинских беспилотников вводился план «Ковер», небо над Москвой было полностью закрыто. На следующее утро в подмосковном Реутове были слышны взрывы, после которых оказались повреждены четыре автомобиля.

Ранее в Подмосковье на видео попал момент, как дроны ВСУ взорвались на парковке.