Россияне стали лучше относиться к Китаю

Больше половины россиян стали лучше относиться к Китаю за последние годы

Россияне все чаще называют Китай партнером, а не соперником. 45% участников опроса считают его дружественной страной, еще 42% — экономическим партнером. Конкурентом Китай видят лишь 5% опрошенных, и столько же — угрозой.

Это показало исследование платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

За последние три года отношение россиян к Китаю заметно смягчилось: 43% стали относиться к Китаю лучше, и только 4% сообщили об обратном. Это говорит о том, что старые страхи уходят, а прагматичный интерес к сотрудничеству выходит на первый план.

Китайская электроника перестала быть объектом шуток. Если раньше ее воспринимали как дешевую копию, то теперь все чаще считают примером технологического лидерства. 42% респондентов считают, что Китай обгоняет многие страны, еще 28% уверены, что он сравнялся с Россией. Лишь 12% видят в нем отстающего. Смартфоны, автомобили и цифровые сервисы из КНР уже воспринимаются не как альтернатива «на крайний случай», а как товары первой линии.

Но полностью доверять китайским товарам россияне пока не готовы. 41% покупателей оценивают китайские товары как «средние, как повезет», 25% считают, что все зависит от категории. 19% называют качество высоким, а 13% — низким.

Плюсы и минусы соседствуют: главными преимуществами потребители называют цену (29%) и соотношение цены и качества (24%), а главными страхами — низкое качество (28%) и подделки (18%).

Китайские товары стали частью повседневности: 88% респондентов признались, что за последний год покупали их. Только 9% ответили «нет».

На первом месте среди популярных товаров оказалась электроника (47%), затем автомобили и автотовары (41%) — сюда входят не только машины, но и щетки, коврики, незамерзающая жидкость. Далее идут товары для дома (33%) и одежда (28%). По факту, «Китай» присутствует буквально в каждой категории – от смартфона в кармане до коврика в багажнике.

Автомобили — отдельный показатель перемен. 43% респондентов отметили, что рассматривали покупку китайской машины, а 8% уже даже приобрели ее. Половина (49%) пока такой вариант не рассматривает.

Xiaomi стал узнаваемым китайским брендом: его назвали 50% участников опроса. За ним следуют Realme (41%), Huawei (40%), Honor (34%) и Lenovo (33%). Но восприятие далеко не всегда совпадает с реальностью. 12% респондентов ошибочно считают китайским Samsung, 5% — LG, по 4% — Philips и Apple, а 3% — Sony. Еще 14% честно признались, что для них «разницы нет, все равно все собирается в Китае».

Если товары стали повседневностью, то поездки в Китай пока редкость. В отпуск туда уже ездили только 9% респондентов, 12% планируют поездку в ближайший год. 31% отвечают «скорее нет», а 25% полностью исключают Поднебесную из туристических планов.

Тех, кто готов поехать, привлекают прежде всего история и культура (34%), кухня (23%) и природа (14%). Но барьеров пока больше: 27% сдерживает высокая цена, по 20% — языковой барьер и сложности с сервисами.

Сравнение с другими направлениями показывает масштаб проблемы: 52% выбрали Турцию, 23% — Дубай и только 9% — Китай. Еще 7% поехали бы в Поднебесную, только если тур будет дешевле хотя бы на 20%. Китай остается нишевым направлением, где решающим фактором может стать цена.

Китайский язык пока не стал «вторым английским». 42% никогда не думали о его изучении. Зато 29% хотели бы попробовать, 22% считают, что китайский обязателен для школьников. Уже учат язык 7% опрошенных. Кажется, пока китайский остается инструментом «на будущее», который может пригодиться детям, но редко рассматривается взрослыми как необходимость.

Ранее в России спрогнозировали бум бизнес-поездок в Китай после отмены виз.