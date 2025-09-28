Россия и Китай обсудили расширение поставок сельхозпродукции

Россия подготовила ряд инициатив по наращиванию товарооборота с Китаем, в том числе рассчитывает на открытие рынка для поставок топливных пеллет и снятие ограничений на экспорт озимых пшеницы и ячменя, Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, передает РИА Новости.

Он отметил, что в рамках 28-го заседания подкомиссии РФ и КНР по торгово-экономическому сотрудничеству стороны обсуждали снятие взаимных барьеров в торговле. Министр добавил, что в этом плане у Москвы есть вопросы и большие перспективы по поставкам.

Решетников добавил, что потенциал торговли только топливными пеллетами оценивается в $250 млн.

Также обсуждалось дальнейшее расширение поставок в Китай сельхозпродукции.

«Это касается и поэтапного снятия ограничений на пшеницу, и поставки ячменя, и те вопросы потенциальных угроз, которые есть поставкам той же говядины сюда, все это у нас вошло в перечень вопросов, которые мы обсуждаем», — рассказал министр.

26 сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия к концу 2025 года выйдет на мощность по «Силе Сибири» в 38 млрд кубометров газа.

Ранее Китай вдвое нарастил поставки персиков в Россию.