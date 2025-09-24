Женщину депортировали через пять минут после начала отпуска

LADBible: шотландка забыла паспорт в самолете и была депортирована из Марокко

Шотландская туристка Ребекка МакКарри пережила крайне неприятный инцидент, когда ее депортировали из Марракеша всего через пять минут после прибытия, пишет LADBible. Женщина прилетела в отпуск с друзьями, но случайно оставила свой паспорт в самолете авиакомпании Ryanair.

Обнаружив пропажу практически сразу, Ребекка попросила разрешения вернуться за документом, однако экипаж, по ее словам, после обыска лайнера сообщил, что паспорт не найден. Ситуация усугубилась во время допроса у марокканской пограничной полиции.

Маккарри , страдающая от хронической боли, сообщила, что несколько раз теряла сознание от стресса. Ей объявили, что обратный рейс в Эдинбург может задержаться до пяти дней, хотя самолет, на котором она прилетела, все еще находился в аэропорту. В итоге ее депортировали тем же днем, но не в Шотландию, а в Манчестер, откуда отец девушки вынужден был забирать дочь.

В итоге паспорт был быстро найден подругой Ребекки, которая летела тем же рейсом. Документ лежал на своем месте, однако, по словам туристки, подруге не разрешили его оставить, и документ забрали сотрудники авиакомпании. На его возвращение ушло больше месяца, а за получение пришлось заплатить £30 в бюро находок аэропорта Эдинбурга.

Маккарри также отметила, что все попытки подать жалобу в Ryanair ни к чему не привели, упираясь в тупики чат-ботов и автоответчиков.

В своем комментарии представитель Ryanair подтвердил, что паспорт был потерян на борту, и пассажирке было правомерно отказано во въезде властями Марракеша из-за отсутствия документов. Авиакомпания подчеркнула, что ответственность за наличие действительных проездных документов лежит на пассажире, а найденный паспорт был передан в бюро находок в Эдинбурге в соответствии с процедурой.

Ранее пара послушала ChatGPT и испортила себе отпуск, оставшись без виз.