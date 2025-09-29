Россиянам рассказали, как на раннем этапе выявить симптомы выгорания

Россиянам полезно знать основные ранние признаки эмоционального выгорания и физического истощения, чтобы иметь возможность предотвратить ухудшение этого состояния, вовремя предприняв определенные меры. Выгорание, как правило, не наступает внезапно – симптомы проявляются постепенно, стоит лишь обратить на них внимание, рассказала RT директор по развитию и обучению персонала «МегаФона» Ирина Соколова.

Отметим, что для предотвращения выгорания россиянам советуют усиливать свои таланты, а то, что не удается делегировать другим – об этом принципе «проточности» газете «Известия» рассказал специалист по когнитивным паттернам, консультант в сфере бизнеса Алексей Бондарев. Он подчеркнул, что, если человек пытается охватить слишком много направлений одновременно, то это приводит к стрессу и поверхностным знаниям. По мнению специалиста, движение против природных качеств ведет к выгоранию.

Что касается первых симптомов, то среди них Соколова выделила нарушение качества сна и ощущение, что он не дает отдыха. Так, например, человек может проспать восемь часов, однако восстановления не почувствовать. При этом у него снижается концентрация, мысли путаются, становится сложно принимать решения, проявляется раздражительность, перечислила эксперт. Одновременно с этим человек испытывает нежелание отвечать на сообщения, звонки, ему становится сложно решать даже небольшие задачи.

Есть и физические симптомы – например, частые головные боли, ощущение напряжения в мышцах шеи и плеч, резкое чувство потери энергии.

«Пульс то ускоряется, то замедляется без очевидной причины. Вечером закрепляются неправильные «ритуалы»: кофе вместо ужина, сладкое как способ снять напряжение, пролистывание ленты соцсетей до полуночи, — отметила Соколова. — Хотя на самом деле такие действия только поддерживают истощение и мешают восстановлению».

От усталости выгорание можно отличить по главному признаку – обычного отдыха для восстановления не хватает, а растягиваться оно может на недели, месяцы, причем любимые занятия не приносят удовольствия. Бороться с этим состоянием нужно с помощью смены режима, в первую очередь – строго разделения времени на рабочее и личное. Отвечать на звонки и сообщения на работе в личное время нельзя – лучше вообще завести отдельный служебный телефон и отключать его вне работы.

Что касается рабочего дня, то лучше его разделить на режим, который предполагает 45-60 минут четкой концентрации, затем паузку в 3-5 минут. Такое чередование позволит не перегружать внимание. Важно также, по мнению специалиста, всегда засыпать и просыпаться в одно время, а в течение дня не менее 20 минут посвящать активному движению. Нельзя также забывать о полноценном питании и пить достаточного количества воды, заключила Соколова.

Ранее выяснилось, что каждый второй россиянин увольнялся с работы из-за выгорания.