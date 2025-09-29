На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне назвали, когда стоит задумываться о будущей пенсии

ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что копить на пенсию нужно до 25 лет
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Около 30% россиян уверены, что начинать копить на собственную пенсию следует еще до 25 лет, а 25% респондентов полагают, что оптимальный возраст для начала накоплений — 25–35 лет. Такие данные показал опрос Аналитического центра ВЦИОМ, результаты которого оказались в распоряжении РИА Новости.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 5 сентября 2025 года и охватил 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Среди граждан, не достигших пенсионного возраста, лишь 17% считают, что будущей пенсии им будет достаточно для нормальной жизни. При этом 76% признались, что этих средств им явно не хватит.

По данным исследования, 14% россиян заявили, что откладывать на пенсию стоит в 36–45 лет. Еще 20% затруднились ответить, когда нужно начинать накопления.

Председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов отметил, что сегодня в обществе преобладает мнение о необходимости думать о пенсии уже в начале трудовой биографии. Однако, по его словам, это скорее часть общественной дискуссии, чем устоявшаяся социальная норма, так как четких институциональных механизмов для превращения ранних накоплений в устойчивые пенсионные доходы пока нет.

Ранее россиянам напомнили, кому повысят пенсии до конца года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами