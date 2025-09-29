Россияне назвали, когда стоит задумываться о будущей пенсии

ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что копить на пенсию нужно до 25 лет

Около 30% россиян уверены, что начинать копить на собственную пенсию следует еще до 25 лет, а 25% респондентов полагают, что оптимальный возраст для начала накоплений — 25–35 лет. Такие данные показал опрос Аналитического центра ВЦИОМ, результаты которого оказались в распоряжении РИА Новости.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел 5 сентября 2025 года и охватил 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Среди граждан, не достигших пенсионного возраста, лишь 17% считают, что будущей пенсии им будет достаточно для нормальной жизни. При этом 76% признались, что этих средств им явно не хватит.

По данным исследования, 14% россиян заявили, что откладывать на пенсию стоит в 36–45 лет. Еще 20% затруднились ответить, когда нужно начинать накопления.

Председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов отметил, что сегодня в обществе преобладает мнение о необходимости думать о пенсии уже в начале трудовой биографии. Однако, по его словам, это скорее часть общественной дискуссии, чем устоявшаяся социальная норма, так как четких институциональных механизмов для превращения ранних накоплений в устойчивые пенсионные доходы пока нет.

