Россиянам напомнили, кому повысят пенсию до конца года

Пенсии ряда категорий россиян до конца года ждет повышение, в частности, это касается сотрудников силовых ведомств. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

«С 1 октября 2025 года вырастут пенсии у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств», — сказала собеседница агентства.

По словам сенатора, повышение пенсионных выплат связано с индексацией окладов на 7,6%. По словам Косихиной, повышение затронет оклады по воинским должностям, а также воинским званиям тех военнослужащих, которые проходят службу по контракту и по призыву.

Кроме того, повышение пенсионных выплат затронет и сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН. В свою очередь сотрудникам Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующему составу федеральной фельдъегерской связи также планируется повысить пенсию, заключила собеседница агентства.

