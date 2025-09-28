На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили, кому повысят пенсию до конца года

Сенатор Косихина: пенсии сотрудников силовых ведомств повысят до конца года
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Пенсии ряда категорий россиян до конца года ждет повышение, в частности, это касается сотрудников силовых ведомств. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

«С 1 октября 2025 года вырастут пенсии у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств», — сказала собеседница агентства.

По словам сенатора, повышение пенсионных выплат связано с индексацией окладов на 7,6%. По словам Косихиной, повышение затронет оклады по воинским должностям, а также воинским званиям тех военнослужащих, которые проходят службу по контракту и по призыву.

Кроме того, повышение пенсионных выплат затронет и сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН. В свою очередь сотрудникам Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующему составу федеральной фельдъегерской связи также планируется повысить пенсию, заключила собеседница агентства.

В России с 1 октября произойдет повышение заработной платы. Оно коснется в первую очередь военных, сотрудников силовых структур, работников федеральных государственных органов и учреждений. Индексация будет выше, чем изначально планировалось. У каких категорий госслужащих вырастет заработная плата и на сколько, чем обусловлено повышение и как его оценивают финансовые эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ОП России рассказали, какие выплаты вырастут вслед за МРОТ.

